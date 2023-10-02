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Украина может применять Storm Shadow для ударов по российской армии

02 октября 2023 11:44
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Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что украинские военные могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow по российским войскам. Об этом пишет британское издание Daily Express, передает РИА Новости.

Он также высказался за дальнейшую помощь Киеву, обвиняя российское руководство в нарушении мира в Европе. Также ранее Шэппс заявлял, что Лондон возможно отправит военных Королевства в Украину для подготовки солдат ВСУ. Однако британский премьер-министр Риши Сунак отверг информацию о том, что британские военные будут обучать украинских солдат на территории Украины.

# Международная политика # Риши Сунак

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