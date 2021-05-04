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В Мехико обрушился мост вместе с поездом метро. Погибли не менее 20 человек

04 мая 2021 09:22
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Новости Мексики. Трагедия в Мехико: рухнул один из пролетов моста, по которому проходит линия метро. Конструкция обрушилась вместе с поездом между двумя станциями. Жертвами стали как минимум 20 человек, десятки пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мехико обрушился мост вместе с поездом метро. Погибли не менее 20 человек-1

По предварительным данным, ЧП произошло после того, как в опору моста врезался проезжающий под ним автомобиль. На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Район оцеплен. Прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.

# Авария # Фотофакт

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