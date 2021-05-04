В Мехико обрушился мост вместе с поездом метро. Погибли не менее 20 человек

Новости Мексики. Трагедия в Мехико: рухнул один из пролетов моста, по которому проходит линия метро. Конструкция обрушилась вместе с поездом между двумя станциями. Жертвами стали как минимум 20 человек, десятки пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.