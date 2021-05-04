​«Октоберфест» снова отменили в Германии из-за коронавируса

Новости Германии. Любители пива второй год подряд лишаются возможности посетить «Октоберфест» в Германии. Об отмене фестиваля заявил премьер-министр Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предыдущие годы крупнейший в мире фольклорный форум посещали около 6 миллионов человек со всего мира. Фестиваль приносил существенную прибыль. Традиционно он проходит осенью в Мюнхене, но из-за коронавируса его снова отменяют. «Октоберфест-2021» планировался с 18 сентября по 3 октября.