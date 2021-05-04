Прямой эфир

​«Октоберфест» снова отменили в Германии из-за коронавируса

04 мая 2021 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Любители пива второй год подряд лишаются возможности посетить «Октоберфест» в Германии. Об отмене фестиваля заявил премьер-министр Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​«Октоберфест» снова отменили в Германии из-за коронавируса-1

В предыдущие годы крупнейший в мире фольклорный форум посещали около 6 миллионов человек со всего мира. Фестиваль приносил существенную прибыль. Традиционно он проходит осенью в Мюнхене, но из-за коронавируса его снова отменяют. «Октоберфест-2021» планировался с 18 сентября по 3 октября.

​«Октоберфест» снова отменили в Германии из-за коронавируса-4

Впервые любителей пенного напитка «Октоберфест» собрал в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В XIX веке праздник отменялся дважды в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Отмена фестиваля в 2020 году стала первой за последние 70 лет.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд туристам. Кого впустят?
03 мая 2021 14:56

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд туристам. Кого впустят?

На спорной территории между Кыргызстаном и Таджикистаном закончились перестрелки. Ранее там пострадали более 200 человек
03 мая 2021 14:49

На спорной территории между Кыргызстаном и Таджикистаном закончились перестрелки. Ранее там пострадали более 200 человек

Трое против, один за. Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером
03 мая 2021 14:37

Трое против, один за. Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером