​«Октоберфест» снова отменили в Германии из-за коронавируса

Новости Германии. Любители пива второй год подряд лишаются возможности посетить «Октоберфест» в Германии. Об отмене фестиваля заявил премьер-министр Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Любители пива второй год подряд лишаются возможности посетить «Октоберфест» в Германии. Об отмене фестиваля заявил премьер-министр Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предыдущие годы крупнейший в мире фольклорный форум посещали около 6 миллионов человек со всего мира. Фестиваль приносил существенную прибыль. Традиционно он проходит осенью в Мюнхене, но из-за коронавируса его снова отменяют. «Октоберфест-2021» планировался с 18 сентября по 3 октября.
Впервые любителей пенного напитка «Октоберфест» собрал в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В XIX веке праздник отменялся дважды в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Отмена фестиваля в 2020 году стала первой за последние 70 лет.