В мечети Афганистана произошли два взрыва: 50 человек пострадали

Новости Афганистана. В одной из мечетей на востоке Афганистана прогремели два взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки стали по меньшей мере 18 человек.

Медики оказывают помощь пострадавшим. По предварительным данным, ранения получили около 50 граждан. На месте происшествия работают эксперты.