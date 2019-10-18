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В мечети Афганистана произошли два взрыва: 50 человек пострадали

18 октября 2019 14:12
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Новости Афганистана. В одной из мечетей на востоке Афганистана прогремели два взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки стали по меньшей мере 18 человек.

В мечети Афганистана произошли два взрыва: 50 человек пострадали-1

Медики оказывают помощь пострадавшим. По предварительным данным, ранения получили около 50 граждан. На месте происшествия работают эксперты.

В мечети Афганистана произошли два взрыва: 50 человек пострадали-4

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.

# Взрыв # Фотофакт

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