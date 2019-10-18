В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь

Новости Австралии. Необычный случай произошёл в одном из кафе Австралии. В середине дня в заведение зашёл пеликан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Необычный случай произошёл в одном из кафе Австралии. В середине дня в заведение зашёл пеликан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Птица заняла очередь и терпеливо ожидала угощения. После этого пеликан несколько раз обошёл помещение, внимательно разглядывая все уголки.
Очевидцы шутили, что это было очень похоже на инспекцию. Завершив осмотр, птица спокойно направилась к выходу.