Прямой эфир

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь

18 октября 2019 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Необычный случай произошёл в одном из кафе Австралии. В середине дня в заведение зашёл пеликан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь-1

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь-3

Птица заняла очередь и терпеливо ожидала угощения. После этого пеликан несколько раз обошёл помещение, внимательно разглядывая все уголки.

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь-6

Очевидцы шутили, что это было очень похоже на инспекцию. Завершив осмотр, птица спокойно направилась к выходу.

# Птицы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия готова отказаться от пластиковых пакетов
18 октября 2019 09:11

Россия готова отказаться от пластиковых пакетов

В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных
18 октября 2019 09:03

В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных

Турция приостановила военную операцию в Сирии
18 октября 2019 08:57

Турция приостановила военную операцию в Сирии