В МЧС РФ обновили список погибших в теракте в «Крокусе»: 143 человека

МЧС РФ обнародовало уточненный список жертв террористического акта в «Крокус Сити Холле», включающий 143 имени. Об этом пишет РИА Новости.

На данный же момент опознаны 84 погибших, в том числе пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, когда несколько человек ворвались и открыли стрельбу по зрителям. Также они устроили поджог, что повлекло за собой обвал крыши. По факту террористического акта было возбуждено уголовное дело.

Исполнителей теракта в Брянской области задержали утром 23 марта. Они оказались гражданами Таджикистана и передвигались в сторону границы. Они были арестованы до 22 мая. Всего по этому делу было задержано 11 человек.