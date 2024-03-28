Пугачева принесла извинения таджикской певице Маниже после теракта в «Крокусе»

Российская певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы из Таджикистана Манижи после ее высказывания о том, какими могут быть последствия теракта в «Крокусе» для таджиков. Об этом пишет РИА Новости.

Манижа в своём видео в Instagram рассказала о своей бабушке и о том, как она её вырастила. Она высказала радость, что ее бабушка не видит последствий теракта для таджиков и жителей Средней Азии.

«Прости!!!» – написала Пугачева в комментариях к видео.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта, когда террористы начали стрелять в зрителей и подожгли зал. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Задержали преступников 23 марта, они оказались жителями Таджикистана и находятся под арестом до 22 мая. Всего по делу было задержано 11 человек.