Прямой эфир

НАТО проводит учения с участием Швеции и Финляндии

05 июня 2022 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны НАТО проводят очередные масштабные учения в Балтийском море. В этот раз с привлечением военных Швеции и Финляндии, которые недавно подали заявку на вступление в Альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

НАТО проводит учения с участием Швеции и Финляндии-1

Учения начнутся в Стокгольме, затем войска передислоцируются в акватории Балтийского моря и в воздушное пространство региона. Завершатся маневры в северной Германии. В них задействуют около 40 кораблей, 60 самолетов и более четырех тысяч военнослужащих из 16 стран. Как сообщили в Пентагоне, цель учений – отработать противовоздушную оборону, морские перехваты, десантные и противоминные операции. Маневры продлятся до 17 июня.  

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Берлускони: ситуация в Украине показала изолированность Запада от мира
04 июня 2022 17:28

Берлускони: ситуация в Украине показала изолированность Запада от мира

Неуправляемый рост цен. В Литве предложили ввести льготы на НДС
04 июня 2022 17:27

Неуправляемый рост цен. В Литве предложили ввести льготы на НДС

В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня
04 июня 2022 16:35

В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня