НАТО проводит учения с участием Швеции и Финляндии

Страны НАТО проводят очередные масштабные учения в Балтийском море. В этот раз с привлечением военных Швеции и Финляндии, которые недавно подали заявку на вступление в Альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения начнутся в Стокгольме, затем войска передислоцируются в акватории Балтийского моря и в воздушное пространство региона. Завершатся маневры в северной Германии. В них задействуют около 40 кораблей, 60 самолетов и более четырех тысяч военнослужащих из 16 стран. Как сообщили в Пентагоне, цель учений – отработать противовоздушную оборону, морские перехваты, десантные и противоминные операции. Маневры продлятся до 17 июня.