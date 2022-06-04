Берлускони: ситуация в Украине показала изолированность Запада от мира

По его словам, под Западом понимаются США, страны Европы и ряд тихоокеанских государств, традиционно связанных с Вашингтоном. Но таких в мире совсем немного. Об этом говорят и цифры – лишь 65 стран из 195 поддержали американские санкции против России. При этом гиганты вроде Индии, Бразилии, Китая, Индонезии и Мексики отказались принимать участие в экономической войне. К этому списку можно причислить и Турцию, которая имеет особое положение в НАТО. Таким образом, Берлускони подчеркивает, что хоть Россия и оказалась в изоляции от Запада, сам Запад стал еще более изолирован от всего остального мира.

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