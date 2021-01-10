В Норильске объявили день траура по погибшим при сходе лавины

Новости России. В российском Норильске день траура по погибшим в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стали три человека, все они члены одной семьи. В числе погибших – полуторагодовалый ребенок. Еще один подросток в тяжелом состоянии находится в больнице.