В Норильске объявили день траура по погибшим при сходе лавины

Новости России. В российском Норильске день траура по погибшим в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В российском Норильске день траура по погибшим в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами стали три человека, все они члены одной семьи. В числе погибших – полуторагодовалый ребенок. Еще один подросток в тяжелом состоянии находится в больнице.
Лавина накрыла территорию площадью 600 квадратных метров. Один человек выбрался из ловушки самостоятельно, поиски остальных продолжались 13 часов. В спасательной операции были задействованы более 200 человек и свыше 20 единиц спецтехники. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.