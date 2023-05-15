В Луганске совершено покушение на врио главы МВД ЛНР

Покушение на врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета совершено в Луганске. Он сильно ранен, информирует ТАСС.

Сообщается, что врио главы МВД ЛНР после покушения находится в реанимации. Он получил тяжелые ранения, за его жизнь борются медики.

Как сообщалось, взрыв произошел в парикмахерской в Луганске днем в понедельник, 15 мая. В оперативных службах информируют о подрыве. Салон красоты, где случилось ЧП, находится в непосредственной близости от здания государственного ТВ. В результате взрыва ранения получили пять человек. В их числе и глава МВД ЛНР. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.