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В Луганске совершено покушение на врио главы МВД ЛНР

15 мая 2023 12:50
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Покушение на врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета совершено в Луганске. Он сильно ранен, информирует ТАСС. 

Сообщается, что врио главы МВД ЛНР после покушения находится в реанимации. Он получил тяжелые ранения, за его жизнь борются медики. 

Как сообщалось, взрыв произошел в парикмахерской в Луганске днем в понедельник, 15 мая. В оперативных службах информируют о подрыве. Салон красоты, где случилось ЧП, находится в непосредственной близости от здания государственного ТВ. В результате взрыва ранения получили пять человек. В их числе и глава МВД ЛНР. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. 

# ЧП

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