Житель Бали незаконно держал 21 черепаху для торговли мясом. Ему грозит тюрьма и большой штраф

Полиция Бали спасла от браконьеров 21 черепаху. Причем вида, находящегося под особой охраной.

И Ваян Суджасман, волонтер:

Всего Центром охраны природных ресурсов была обнаружена 21 черепаха. Мы уже позаботились о 17 из них.

Власти провели обыск в доме 46-летнего мужчины после получения многочисленных сообщений от соседей о предполагаемой незаконной торговле мясом черепах для потребления. Полиция сообщила, что в бассейне для технического обслуживания дома злоумышленника были обнаружены как маленькие, так и большие черепахи.