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Житель Бали незаконно держал 21 черепаху для торговли мясом. Ему грозит тюрьма и большой штраф

15 мая 2023 12:37
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Полиция Бали спасла от браконьеров 21 черепаху. Причем вида, находящегося под особой охраной.  

Житель Бали незаконно держал 21 черепаху для торговли мясом. Ему грозит тюрьма и большой штраф-1

И Ваян Суджасман, волонтер:
Всего Центром охраны природных ресурсов была обнаружена 21 черепаха. Мы уже позаботились о 17 из них.  

Житель Бали незаконно держал 21 черепаху для торговли мясом. Ему грозит тюрьма и большой штраф-4

Власти провели обыск в доме 46-летнего мужчины после получения многочисленных сообщений от соседей о предполагаемой незаконной торговле мясом черепах для потребления. Полиция сообщила, что в бассейне для технического обслуживания дома злоумышленника были обнаружены как маленькие, так и большие черепахи.  

Житель Бали незаконно держал 21 черепаху для торговли мясом. Ему грозит тюрьма и большой штраф-7

Мужчине грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 7 000 долларов США. Популяция зеленых черепах, одних из самых крупных в мире, в последние годы значительно сократилась из-за охоты, потери ими мест гнездования на берегу и попадания в рыболовные снасти в водах.  

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