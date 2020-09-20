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В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек

20 сентября 2020 12:44
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Новости Беларуси. Более 30 человек задержали в Лондоне во время митинга против возможного общенационального карантина и вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек-1

Вышедшие на Трафальгарскую площадь люди, среди которых были сторонники теории заговора как основы пандемии, оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, решивших разогнать собравшихся. Демонстранты несли плакаты, на которых было написано, что вакцина от COVID-19 – это зло, а настоящим распространителем вируса выступают вышки мобильной связи 5G. В результате беспорядков пострадали два сотрудника полиции.

В Англии действует запрет на массовые собрания, для того чтобы уменьшить риск передачи инфекции.

# Акции протеста # Фотофакт

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