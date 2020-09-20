В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек

Новости Беларуси. Более 30 человек задержали в Лондоне во время митинга против возможного общенационального карантина и вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вышедшие на Трафальгарскую площадь люди, среди которых были сторонники теории заговора как основы пандемии, оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, решивших разогнать собравшихся. Демонстранты несли плакаты, на которых было написано, что вакцина от COVID-19 – это зло, а настоящим распространителем вируса выступают вышки мобильной связи 5G. В результате беспорядков пострадали два сотрудника полиции.

В Англии действует запрет на массовые собрания, для того чтобы уменьшить риск передачи инфекции.