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Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют

20 сентября 2020 12:34
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Новости Франции. Сильные дожди на юге Франции вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни обрушились на горный массив Севенны, в результате чего реки Эро и Гардон вышли из берегов.

Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют-1

В спасательных операциях задействованы около 200 сотрудников экстренных служб. Людей эвакуируют в безопасные места, в том числе с помощью вертолетов.

Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют-4

В ближайшее время грозы будут только усиливаться, поэтому ожидается новый подъем уровня воды в реках.

# Наводнение # Фотофакт

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