Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют

Новости Франции. Сильные дожди на юге Франции вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни обрушились на горный массив Севенны, в результате чего реки Эро и Гардон вышли из берегов.

В спасательных операциях задействованы около 200 сотрудников экстренных служб. Людей эвакуируют в безопасные места, в том числе с помощью вертолетов.