Сергей Орджоникидзе прокомментировал приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе

Новости мира. Приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе получило большой резонанс. Эксперты высказывают свое мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Орджоникидзе, заместитель генерального секретаря ООН (2002-2011 г.):

Регламент любой ООНовской организации заключается в том, что, если кто-то хочет выступать, выступают представители государств. А если время потом останется, дают время выступить представителям НКО. Проблема-то в том состоит, что госпожа Тихановская… она никого не представляет, кроме вот этого так называемого Координационного совета, на который она ссылается. Но его нету. Его нет, этого совета.