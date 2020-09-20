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Сергей Орджоникидзе прокомментировал приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе

20 сентября 2020 12:05
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Новости мира. Приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе получило большой резонанс. Эксперты высказывают свое мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Орджоникидзе, заместитель генерального секретаря ООН (2002-2011 г.):
Регламент любой ООНовской организации заключается в том, что, если кто-то хочет выступать, выступают представители государств. А если время потом останется, дают время выступить представителям НКО. Проблема-то в том состоит, что госпожа Тихановская… она никого не представляет, кроме вот этого так называемого Координационного совета, на который она ссылается. Но его нету. Его нет, этого совета.

Сергей Орджоникидзе прокомментировал приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе-1

Она начала выступать в то время, когда должны были выступать государства. Или не все государства еще выступили, а ей дали слово. Но это понятно. Мне это объяснимо, это естественно – поработали западные представители в этом Совете по правам человека в Женеве. Госпожа Тихановская – это, знаете, такая… Ну, я не хочу обижать женщин, потому как это было бы неправильно, но это такая кукла в женском одеянии. Ну, вот они используют эту куклу в женском одеянии, а дальше у них мозги не работают. Это дешевый трюк, знаете.

Сергей Орджоникидзе прокомментировал приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе-4

Напоминаем, 19 сентября пранкеры разыграли председателя Европарламента. Подробнее об этом здесь.

# Международная политика # Светлана Тихановская # Фотофакт

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