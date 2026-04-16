Прямой эфир

Трамп анонсировал 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем

16 апреля 2026 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидеры Ливана и Израиля согласовали введение 10-дневного режима прекращения огня, о чем сообщил Дональд Трамп на своей странице в социальной сети. Перемирие вступит в силу в ночь на 17 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перемирие было достигнуто после переговоров американского лидера с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Важно отметить, что переговоры между Ливаном и Израилем состоялись в рамках иранского урегулирования. Прекращение израильских бомбардировок Ливана рассматривается Тегераном как обязательное условие для возобновления переговоров с Вашингтоном.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейшая забастовка парализовала работу немецкого авиаперевозчика
16 апреля 2026 19:50

Крупнейшая забастовка парализовала работу немецкого авиаперевозчика

Тиханский: американцы недооценили морально-психологический фактор иранцев
16 апреля 2026 19:32

Тиханский: американцы недооценили морально-психологический фактор иранцев

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля
16 апреля 2026 19:17

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля