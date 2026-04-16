Крупнейшая забастовка парализовала работу немецкого авиаперевозчика

Крупнейшая за последние 10 лет забастовка парализовала работу немецкого авиаперевозчика. В одном только Франкфурте-на-Майне отменили более 650 рейсов из 1300 запланированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние между пилотами, бортпроводниками и руководством компании длится уже четвертые сутки. Сотрудники дочерних предприятий концерна также вышли из работы, в некоторых из них отменены до 70 % вылетов. Трудовой конфликт вызван разногласиями по заработной плате и социальным выплатам.

Переговоры профсоюзов с менеджментом зашли в тупик, в результате чего забастовку продлили до завтрашнего дня. Акция протеста проходит на фоне празднования 100-летнего юбилея перевозчика и энергетического кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке.