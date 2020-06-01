За раз насекомые могут уничтожить весь урожай. В Калмыкии для борьбы с саранчой используют спецтехнику и авиацию

Новости России. В Калмыкии принимают экстренные меры по спасению урожая от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах ввели режим повышенной готовности. Насекомым противостоят десятки тысяч единиц спецтехники и авиация.

Мониторинг распространения вредителей ведется ежедневно. Насекомые активизировались раньше срока. Выжить помогла теплая зима. Ими уже заселено более 20 тысяч гектаров. Опасность в том, что за раз стая может лишить земледельцев всего урожая. Пока очаги обнаружены в пяти районах. Там уже ведут обработку зараженных участков.

Санал Адьяев, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия (Россия):

В ближайшее время мы внесем пакет документов на введение ситуации повышенной готовности в целом по республике, что позволит нам использовать средства резервного фонда. Все необходимые меры будут приняты, но будет все финансироваться в рамках возмещения части затрат.