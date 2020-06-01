«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели американские и канадские сорта.

С каждого дерева фермеры снимают по 40-50 килограммов фруктов. Они устойчивы к холодам и долго не портятся. На подходе и другие сорта.