«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы
Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели американские и канадские сорта.
С каждого дерева фермеры снимают по 40-50 килограммов фруктов. Они устойчивы к холодам и долго не портятся. На подходе и другие сорта.
Мухаммад Дилшодов:
Скоро поспеет Кастлбрайт. Из этого сорта получается отличная курага. А Вестлу созревает в середине июля. Они самые сладкие.
Салохиддин Балаев, фермер:
Здесь, на участке трех гектаров, я посадил новые деревья. Скрестил наш местный сорт абрикоса с американскими. На второй год они уже дадут урожай.
Традиционно, первые абрикосы таджикские фермеры продают на местных рынках. Чуть позже плоды будут отправлять на экспорт. Кстати, доход получается неплохой. Так что многие увеличивают площади абрикосовых плантаций.