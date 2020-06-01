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«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

01 июня 2020 08:41
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Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели американские и канадские сорта.

С каждого дерева фермеры снимают по 40-50 килограммов фруктов. Они устойчивы к холодам и долго не портятся. На подходе и другие сорта.

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы-1

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы-3

Мухаммад Дилшодов:
Скоро поспеет Кастлбрайт. Из этого сорта получается отличная курага. А Вестлу созревает в середине июля. Они самые сладкие.

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы-6

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы-8

Салохиддин Балаев, фермер:
Здесь, на участке трех гектаров, я посадил новые деревья. Скрестил наш местный сорт абрикоса с американскими. На второй год они уже дадут урожай.

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы-11

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы-13

Традиционно, первые абрикосы таджикские фермеры продают на местных рынках. Чуть позже плоды будут отправлять на экспорт. Кстати, доход получается неплохой. Так что многие увеличивают площади абрикосовых плантаций.

# Сельское хозяйство # Мухаммад Дилшодов # Салохиддин Балаев # Фотофакт

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