Новости Ливии. Когда несчастье помогло. В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удар стихии в основном пришелся по городу Дерна. И кто бы мог подумать, что непогода сыграет на руку археологам. Вода смысла землю, а под ней ученые обнаружили предметы быта своих предков и даже целые строения.