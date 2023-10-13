В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты
Новости Ливии. Когда несчастье помогло. В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удар стихии в основном пришелся по городу Дерна. И кто бы мог подумать, что непогода сыграет на руку археологам. Вода смысла землю, а под ней ученые обнаружили предметы быта своих предков и даже целые строения.
Адель Буфджра, представитель управления древностей:
Наводнение открыло новое место – водный канал, который, как я полагаю, восходит к римской эпохе. Это выдающееся открытие для города.
Наводнения в страну принес ураган «Даниэль». Из-за него из строя вышли две дамбы. В результате водой смыло целые кварталы. Уровень воды в отдельных районах поднялся выше, чем на метр.