Прямой эфир

В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты

13 октября 2023 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ливии. Когда несчастье помогло. В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удар стихии в основном пришелся по городу Дерна. И кто бы мог подумать, что непогода сыграет на руку археологам. Вода смысла землю, а под ней ученые обнаружили предметы быта своих предков и даже целые строения.

В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты-1

Адель Буфджра, представитель управления древностей:
Наводнение открыло новое место – водный канал, который, как я полагаю, восходит к римской эпохе. Это выдающееся открытие для города.

В Ливии разрушительное наводнение обнажило артефакты-4

Наводнения в страну принес ураган «Даниэль». Из-за него из строя вышли две дамбы. В результате водой смыло целые кварталы. Уровень воды в отдельных районах поднялся выше, чем на метр.

# Археология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Франция смогла сократить потребление электричества на 12%
13 октября 2023 08:13

Франция смогла сократить потребление электричества на 12%

В США из-за взрыва газа эвакуировали целый город
13 октября 2023 08:10

В США из-за взрыва газа эвакуировали целый город

Жители Афганистана остаются жить в палатках, опасаясь очередных землетрясений
13 октября 2023 08:09

Жители Афганистана остаются жить в палатках, опасаясь очередных землетрясений