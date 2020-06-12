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В Ливане люди вышли на улицы после обвала национальной валюты

12 июня 2020 09:21
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Новости Ливана. На фоне резкого обвала национальной валюты массовые беспорядки охватили ливанские Бейрут и Триполи. Тысячи людей выходят на улицы, перекрывают дороги, жгут покрышки и бьют витрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливане люди вышли на улицы после обвала национальной валюты-1

Чтобы разогнать дебоширов в Бейруте, полиция и армия задействовали гранаты со слезоточивым газом.

В Ливане люди вышли на улицы после обвала национальной валюты-4

Спецсредства пришлось применить из-за агрессии митингующих, которые забрасывали правоохранителей камнями и бутылками.

В Ливане люди вышли на улицы после обвала национальной валюты-7

Не менее 8 человек пострадали в ходе столкновений в Триполи. Здесь демонстранты пытались захватить здание Центробанка.

# Акции протеста # Фотофакт

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