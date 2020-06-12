В Ливане люди вышли на улицы после обвала национальной валюты

Новости Ливана. На фоне резкого обвала национальной валюты массовые беспорядки охватили ливанские Бейрут и Триполи. Тысячи людей выходят на улицы, перекрывают дороги, жгут покрышки и бьют витрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы разогнать дебоширов в Бейруте, полиция и армия задействовали гранаты со слезоточивым газом.

Спецсредства пришлось применить из-за агрессии митингующих, которые забрасывали правоохранителей камнями и бутылками.