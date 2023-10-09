В Ливане двух львят спасли из рук контрабандистов

Новости Ливана. В Ливане из рук контрабандистов спасли двух львят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышей перевозили из Сирии. Но фургон остановила полиция. Животные находились в тесных переносках и были не единственными обитателями машины. Там к тому же находилось почти полторы тысячи птиц. Многие из них не перенесли дорогу. Поэтому львятам, можно сказать, повезло. Сейчас они живут на базе благотворительной организации.