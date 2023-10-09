Немцы всё больше недовольны правительством Шольца

Новости Германии. Немцы все больше недовольны правительством. Об этом свидетельствуют результаты региональных выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В федеральной земле Гессен социал-демократическая партия, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, потерпела сокрушительное поражение, набрав чуть более 15 % голосов. Это самый низкий показатель по сравнению с предыдущими выборами в 2018 году. Даже крайне неудачный результат для СДПГ был почти на 5 % выше. По мнению политологов, немцы считают, что Олаф Шольц не способен решать возникающие перед страной проблемы, такие как экономический кризис и миграция.