Непогода практически парализовала жизнь в Гонконге

Новости Китая. Непогода практически парализовала жизнь в одном из крупнейших городов Китая Гонконге. Тропический шторм, который принес с собой проливные дожди, привели к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Непогода практически парализовала жизнь в одном из крупнейших городов Китая Гонконге. Тропический шторм, который принес с собой проливные дожди, привели к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту отменены десятки авиарейсов, серьезно нарушена работа метро, задерживаются пригородные поезда. Сегодня не открылись некоторые магазины, даже временно остановлена работа крупнейшей в мире фондовой биржи. Синоптики ожидают, что непогода утихнет ближе к вечеру, когда шторм переместится на запад страны.