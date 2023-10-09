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Непогода практически парализовала жизнь в Гонконге

09 октября 2023 08:51
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Новости Китая. Непогода практически парализовала жизнь в одном из крупнейших городов Китая Гонконге. Тропический шторм, который принес с собой проливные дожди, привели к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода практически парализовала жизнь в Гонконге-1

В аэропорту отменены десятки авиарейсов, серьезно нарушена работа метро, задерживаются пригородные поезда. Сегодня не открылись некоторые магазины, даже временно остановлена работа крупнейшей в мире фондовой биржи. Синоптики ожидают, что непогода утихнет ближе к вечеру, когда шторм переместится на запад страны.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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