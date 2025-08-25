На Солнце произошла крупнейшая за два месяца вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка, пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Исследователями зафиксирована на Солнце самая сильная вспышка с июня 2025 года. Ее уровень – M4.6 (4-й по шкале интенсивности по 5-балльной системе).

В настоящее время зоны активности не направлены непосредственно на Землю, но специалисты не исключают их смещения в течение следующих суток, что существенно повысит риск воздействия на Землю.

Ученые отмечают, проявления первых периферийных эффектов от выбросов плазмы могут иметь влияние на Землю в вечернее время 25 августа, а основного воздействия можно ожидать во второй половине суток следующего дня.

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