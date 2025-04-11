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Умерла девочка из РФ, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

11 апреля 2025 07:39
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Девочка, которая пострадала при крушении в Египте батискафа «Синдбад», умерла 9 апреля. С момента трагедии она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Это уже седьмая по счету жертва инцидента. Об этом пишет РИА Новости.

Умерла девочка из РФ, пострадавшая при крушении батискафа в Египте-1

Фото: pixabay

27 марта у берегов Хургады затонул батискаф с 45 российскими туристами. Большинство пассажиров были спасены, но семеро человек погибли, в том числе трое детей. 

Египетские власти расследуют причины трагедии. Капитана судна отпустили под залог с ограничением на выезд из дома.

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