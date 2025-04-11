Умерла девочка из РФ, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

Девочка, которая пострадала при крушении в Египте батискафа «Синдбад», умерла 9 апреля. С момента трагедии она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Это уже седьмая по счету жертва инцидента. Об этом пишет РИА Новости.

27 марта у берегов Хургады затонул батискаф с 45 российскими туристами. Большинство пассажиров были спасены, но семеро человек погибли, в том числе трое детей.

Египетские власти расследуют причины трагедии. Капитана судна отпустили под залог с ограничением на выезд из дома.