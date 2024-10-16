В Литве построят завод гексогеновых снарядов

Это боеприпасы нового поколения, которые отличаются высокой взрывной мощностью. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Работы по его возведению начнутся уже в начале будущего года. И для этого правительство уже выделило три больших участка земли и уже подписан договор с подрядчиком. Какова будет мощность нового предприятия и сколько продукции он будет выпускать, не сообщается. Было лишь отмечено, что его запуск внесет значительный вклад в развитие оборонного комплекса страны.

Кроме того боеприпасы будут отправляться союзникам по НАТО. Но это лишь часть больших планов Литвы по вооружению не только своей армии. В Министерстве экономики рассказали, что сейчас рассматривается вопрос производства боевых беспилотников.