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В Литве построят завод гексогеновых снарядов

16 октября 2024 13:36
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Литва намерена увеличить свой оборонный потенциал. Для этого в стране будет построен завод гексогеновых снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве построят завод гексогеновых снарядов-2

Это боеприпасы нового поколения, которые отличаются высокой взрывной мощностью. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Работы по его возведению начнутся уже в начале будущего года. И для этого правительство уже выделило три больших участка земли и уже подписан договор с подрядчиком. Какова будет мощность нового предприятия и сколько продукции он будет выпускать, не сообщается. Было лишь отмечено, что его запуск внесет значительный вклад в развитие оборонного комплекса страны. 

Кроме того боеприпасы будут отправляться союзникам по НАТО. Но это лишь часть больших планов Литвы по вооружению не только своей армии. В Министерстве экономики рассказали, что сейчас рассматривается вопрос производства боевых беспилотников.

# НАТО

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