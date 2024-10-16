Хоккеисты «Динамо-Минск» одержали волевую победу над московским ЦСКА

ХК «Динамо-Минск» обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ, пишет ТАСС.

Поединок состоялся в Минске. Финальный счет – 5:4 в пользу минчан. Среди представителей минского «Динамо» голами отметились Сэм Энэс (на 13-й и 61-й минутах), Сергей Кузнецов (на 43-й минуте), Вадим Шипачев (57-я минута), Брэйди Лайл (60-я минута). У ЦСКА проявили себя Максим Соркин (на 27-й минуте), Денис Гурьянов (на 30-й минуте), Иван Дроздов (на 44-й и 55-й минутах).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо-Минск», располагаясь на 7 месте, обладает 17 очками. ЦСКА занимает 4 позицию, в арсенале команды имеется 19 очков.