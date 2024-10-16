Польской экономике грозит демографическая яма

Демографическая ситуация в Польше в ближайшее время обернется серьезными проблемами. Если она не изменится, то к 2035 году там некому будет трудиться. Об этом говорится в опубликованном докладе польского экономического института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени в стране останется лишь около 2 миллионов рабочих, то есть 1/8 часть от необходимого количества. По подсчетам специалистов, через 10 лет на пенсию уйдут около 4 миллионов работников, а на смену им сможет прийти лишь чуть более 1,5 миллиона человек. В эту демографическую яму может рухнуть вся польская экономика. Потеря рабочей силы может сократить ВВП Польши на 6-8%. И пока правительство не видит путей выходя из этого надвигающегося кризиса.