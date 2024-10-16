Россия и Беларусь до конца 2024 года могут отменить роуминг

Завершение работ по отмене роуминга между Беларусью и Россией может состояться до конца текущего года, пишет РИА Новости.

По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, в данный момент идет переговорный процесс по вопросу интернет-контента и выявляются комфортные для пользователей параметры. Дипломат также сообщил, что работы могут быть завершены уже до конца 2024 года.