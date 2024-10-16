Прямой эфир

Россия и Беларусь до конца 2024 года могут отменить роуминг

16 октября 2024 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершение работ по отмене роуминга между Беларусью и Россией может состояться до конца текущего года, пишет РИА Новости.

По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, в данный момент идет переговорный процесс по вопросу интернет-контента и выявляются комфортные для пользователей параметры. Дипломат также сообщил, что работы могут быть завершены уже до конца 2024 года.

# Международная политика # Союзное государство # Дмитрий Мезенцев

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский представил «план победы» в Киеве
16 октября 2024 12:07

Зеленский представил «план победы» в Киеве

Песков: войну до последнего украинца Зеленский выдаёт за «мирный план»
16 октября 2024 11:40

Песков: войну до последнего украинца Зеленский выдаёт за «мирный план»

Сырский обсудил с Радакином удары по военным объектам РФ
16 октября 2024 11:07

Сырский обсудил с Радакином удары по военным объектам РФ