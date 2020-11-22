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В Литве почти на 30% подорожала электроэнергия

22 ноября 2020 12:03
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Новости Литвы. В Литве за неделю стоимость электроэнергии для потребителей увеличилась почти на 30 %. Аналогичная тенденция наблюдается в Эстонии и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве почти на 30% подорожала электроэнергия-1

Главная причина – сокращение производства ядерной энергии в Швеции. Именно эта страна являлась главным поставщиком. Еще одна причина – снижение генерации энергии от ветряных станций. За неделю она уменьшилась на 44 %. Одновременно с этим фиксируется рост спроса на электроэнергию, что закономерно в осенне-зимний период.

# Электроснабжение # Фотофакт

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