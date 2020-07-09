Власти Сербии назвали протесты попыткой государственного переворота

Новости Сербии. Власти Сербии назвали вспыхнувшие протесты попыткой государственного переворота и захвата власти. По мнению министра обороны страны, другого объяснения происходящему нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже третий день в Белграде и других городах страны люди, недовольные введением комендантского часа из-за новой вспышки коронавируса, выходят на улицы и устраивают погромы. Самые массовые демонстрации проходят у здания парламента.
Протестующие забрасывают полицейских камнями и бутылками, поджигают мусорные баки. В результате столкновений пострадали уже несколько десятков человек. Для сдерживания агрессивно настроенной толпы правоохранителям приходится применять слезоточивый газ.
Дежурство на улицах несёт спецназ, выведена боевая техника. По предварительным подсчётам, ущерб всего от одной ночи манифестаций составляет порядка 130 тысяч евро. Сегодня правительство планирует представить окончательное решение по поводу антикризисных мер в период пандемии.