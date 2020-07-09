Власти Сербии назвали протесты попыткой государственного переворота

Новости Сербии. Власти Сербии назвали вспыхнувшие протесты попыткой государственного переворота и захвата власти. По мнению министра обороны страны, другого объяснения происходящему нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже третий день в Белграде и других городах страны люди, недовольные введением комендантского часа из-за новой вспышки коронавируса, выходят на улицы и устраивают погромы. Самые массовые демонстрации проходят у здания парламента.