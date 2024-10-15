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Половина занятой ВСУ территории Курской области освобождена – Алаудинов

15 октября 2024 08:21
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По словам генерал-майора Апты Алаудинова, около половины занятой украинскими войсками территории Курской области освобождено.  Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, уничтожена большая часть западной техники противника. 

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова сказал, операция закончится поражением противника и обеспечением выхода к государственной границе.

Российский президент Владимир Путин заявил, что режим в Киеве ведет провокационную деятельность и беспорядочные обстрелы, и заверил, что цели РФ будут достигнуты. В целях обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО.

# Международная политика # Армия

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