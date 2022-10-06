В Литве могут отложить снос памятников советским военным

Ранее мэрия литовской столицы проголосовала за переход крупнейшего в стране мемориала советским воинам на Антакальнисе в городскую собственность. Теперь его можно демонтировать, что и планировали сделать до 1 ноября. Однако о намерении властей узнали в ООН, после чего взяли памятники под свою временную защиту. Теперь Литва собирается обжаловать это решение. Однако пока демонтаж, скорее всего, отложат.