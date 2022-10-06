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В Литве могут отложить снос памятников советским военным

06 октября 2022 07:52
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Снос памятников советским воинам в Вильнюсе отложили из-за письма ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве могут отложить снос памятников советским военным-1

Ранее мэрия литовской столицы проголосовала за переход крупнейшего в стране мемориала советским воинам на Антакальнисе в городскую собственность. Теперь его можно демонтировать, что и планировали сделать до 1 ноября. Однако о намерении властей узнали в ООН, после чего взяли памятники под свою временную защиту. Теперь Литва собирается обжаловать это решение. Однако пока демонтаж, скорее всего, отложат.  

# Памятники # Новости Литвы # Фотофакт

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