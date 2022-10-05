В Будапеште протестуют учителя, недовольные зарплатой

Новости Венгрии. В Будапеште протестуют учителя, недовольные оплатой своего труда. Это второй подобный протест за месяц. На этот раз участников больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К педагогам присоединились школьники и родители. Среди требований протестующих – решение проблемы нехватки учителей, создание более комфортных условий не только для учительского состава, но и для учеников, а также внимание государства к проблемам образования.