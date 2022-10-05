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В Будапеште протестуют учителя, недовольные зарплатой

05 октября 2022 19:18
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Новости Венгрии. В Будапеште протестуют учителя, недовольные оплатой своего труда. Это второй подобный протест за месяц. На этот раз участников больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Будапеште протестуют учителя, недовольные зарплатой-1

К педагогам присоединились школьники и родители. Среди требований протестующих – решение проблемы нехватки учителей, создание более комфортных условий не только для учительского состава, но и для учеников, а также внимание государства к проблемам образования.

# Акции протеста # Новости Венгрии # Фотофакт

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