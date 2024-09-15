В Литве 11 тыс. иностранцев лишили ВНЖ после массовых проверок

Литовские власти с начала года лишили вида на жительство более 11 тысяч иностранных граждан. В 1,5 раза больше, чем в 2023-м. Этому предшествовали масштабные проверки на предприятиях, которые проводятся в рамках ужесточения миграционного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Якобы с целью обеспечения безопасности только за лето власти проверили почти 500 компаний, а в целом за год почти 2 тысячи. Из 40 тысяч человек, которые были трудоустроены в стране, более 27 % аннулировали документы, разрешающие проживать в Литве. На вопрос о том, что будет с теми, кто потерял ВНЖ, глава МВД республики ответила, что решение примут ответственные органы.