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Песков: Путин предельно аккуратен в ответах на действия Запада

15 сентября 2024 13:32
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин крайне осторожен в ответах на действия Запада. Об этом пишет РИА Новости.

В своем интервью, опубликованном Павлом Зарубиным в Telegram, Дмитрий Песков заявил, что специалисты обсуждают возможность нанесения ракетного удара по РФ, и этого пока достаточно.

Он привел в пример Сергея Караганова, недавно заговорившего о превентивном ядерном ударе. При этом Песков отметил, что у России есть достаточно военных и хозяйственных ресурсов, чтобы продолжать специальную военную операцию и достигать всех поставленных целей.

# Международная политика

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