Песков: Путин предельно аккуратен в ответах на действия Запада

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин крайне осторожен в ответах на действия Запада. Об этом пишет РИА Новости.

В своем интервью, опубликованном Павлом Зарубиным в Telegram, Дмитрий Песков заявил, что специалисты обсуждают возможность нанесения ракетного удара по РФ, и этого пока достаточно.

Он привел в пример Сергея Караганова, недавно заговорившего о превентивном ядерном ударе. При этом Песков отметил, что у России есть достаточно военных и хозяйственных ресурсов, чтобы продолжать специальную военную операцию и достигать всех поставленных целей.