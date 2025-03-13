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В Лиге чемпионов известны все пары четвертьфиналистов

13 марта 2025 07:55
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Действующий чемпион Лиги чемпионов испанский «Реал Мадрид» в 1/4 финала сразится с английским «Арсеналом». Об этом пишет ТАСС.

Эти матчи пройдут 8-9 и 15-16 апреля. В полуфинале победитель пары встретится с победителем пары «Пари Сен-Жермен» и «Астон Вилла».

В Лиге чемпионов известны все пары четвертьфиналистов-1

Фото: pixabay

Прошлогодний финалист – дортмундская «Боруссия» – сыграет с «Барселоной», а ее победитель – с победителем пары между «Баварией» и «Интером». В прошлом сезоне «Реал» в финале обыграл со счетом 2:0 дортмундскую «Боруссию» и стал обладателем рекордного 15-го титула.

# Футбол

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