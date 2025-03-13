В Лиге чемпионов известны все пары четвертьфиналистов

Действующий чемпион Лиги чемпионов испанский «Реал Мадрид» в 1/4 финала сразится с английским «Арсеналом». Об этом пишет ТАСС.
Эти матчи пройдут 8-9 и 15-16 апреля. В полуфинале победитель пары встретится с победителем пары «Пари Сен-Жермен» и «Астон Вилла».
Прошлогодний финалист – дортмундская «Боруссия» – сыграет с «Барселоной», а ее победитель – с победителем пары между «Баварией» и «Интером». В прошлом сезоне «Реал» в финале обыграл со счетом 2:0 дортмундскую «Боруссию» и стал обладателем рекордного 15-го титула.