В Лиге чемпионов известны все пары четвертьфиналистов

Польша призвала США разместить на своей территории американское ядерное оружие

Два года назад Дуда уже пытался добиться этого от предыдущей администрации Президента США, но безуспешно. Теперь польский лидер надеется, что новый глава Белого дома все же пойдет ему навстречу.