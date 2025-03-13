Польша призвала США разместить на своей территории американское ядерное оружие

Польша вновь призвала власти США разместить на своей территории американское ядерное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда. По словам политика, этот вопрос он уже обсудил со спецпосланником Трампа по Украине и России Китом Келлогом.

Два года назад Дуда уже пытался добиться этого от предыдущей администрации Президента США, но безуспешно. Теперь польский лидер надеется, что новый глава Белого дома все же пойдет ему навстречу. Дуда заявил, что считает очевидным, что Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или из США в Польшу. Свое желание политик объясняет угрозой, якобы исходящей от Беларуси и России. Поэтому, как заявил президент Польши, для защиты восточных рубежей НАТО просто необходимо сделать это, так как «стало бы безопаснее, если бы это ядерное оружие уже было здесь».