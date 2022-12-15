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Обвиняемая в коррупции Ева Кайли собирается свидетельствовать против Борреля

15 декабря 2022 16:27
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Цветущий сад Борреля превращается в джунгли. Обвиняемая в коррупции Ева Кайли дала показания против главы дипломатии ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемая в коррупции Ева Кайли собирается свидетельствовать против Борреля-1

Один из адвокатов экс-депутата от Греции заявил, что деньги, которые были найдены при обысках, не принадлежат ни Кайли, ни ее партнеру. Все найденные средства – собственность третьей стороны. Поэтому на предстоящем судебном заседании Кайли хочет заявить о своей невиновности и дать показания против Борреля. По коррупционному делу в Бельгии было арестовано шесть человек. Полиция конфисковала 1,5 миллиона евро. Обыски прошли в нескольких частных домах и парламентских кабинетах в Брюсселе.

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# Коррупция # Ева Кайли # Жозеп Боррель # Фотофакт

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