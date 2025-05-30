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В Латвии прошли международные учения сил ПВО стран НАТО

30 мая 2025 07:49
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В Латвии прошли международные учения сил противовоздушной обороны стран НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии прошли международные учения сил ПВО стран НАТО-2

Как сообщили в Министерстве обороны балтийской республики, целью маневров является переброска, развертывание и совместное ведение действий при отражении воздушной атаки противника. Учебные бои и ракетные стрельбы велись как на земле, так и в воздухе. Причем впервые такие масштабные учения проводились не на полигоне, а рядом с жилыми домами трех городов и даже возле Рижской гидроэлектростанции. Это рискованное решение было принято только ради того, чтобы проверить, как быстро военные смогут закрыть небо над важными объектами.

# Военные учения

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