В Аргентине врачи вышли на массовую забастовку

Миллионы жителей Буэнос-Айреса на сутки остались без медицинской помощи. Врачи аргентинской столицы вышли на массовую забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи медиков устроили акцию протеста возле здания Минздрава. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. По словам демонстрантов, сейчас они получают деньги, на которые прожить невозможно. При этом их постоянно заставляют работать сверхурочно. Кроме того, врачи потребовали увеличить финансирование системы здравоохранения. Из-за урезания расходов больницы столкнулись с дефицитом лекарств и не могут приобрести новое оборудование.