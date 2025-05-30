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В Аргентине врачи вышли на массовую забастовку

30 мая 2025 07:12
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Миллионы жителей Буэнос-Айреса на сутки остались без медицинской помощи. Врачи аргентинской столицы вышли на массовую забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине врачи вышли на массовую забастовку-2

Тысячи медиков устроили акцию протеста возле здания Минздрава. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. По словам демонстрантов, сейчас они получают деньги, на которые прожить невозможно. При этом их постоянно заставляют работать сверхурочно. Кроме того, врачи потребовали увеличить финансирование системы здравоохранения. Из-за урезания расходов больницы столкнулись с дефицитом лекарств и не могут приобрести новое оборудование.

# Акции протеста

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