«Нет четкости». Захарова прокомментировала украинскую позицию на переговорах с РФ

Киев до сих пор не прояснил, будет ли украинская делегация принимать участие во втором раунде переговорного процесса с Россией в Стамбуле 2 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Она обратила внимание на отсутствие четкости в позиции украинской стороны.

«Нет четкости в позиции», – отметила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил о предстоящей передаче Украине документа с положениями по урегулированию кризиса. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, в ходе него стороны договорились об обмене пленными и обсудили возможность прекращения огня. Итоги встречи были положительно восприняты обеими сторонами.