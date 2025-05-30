В США апелляционный суд восстановил пошлины Трампа

Американский апелляционный суд пересмотрел торговые пошлины Дональда Трампа и восстановил действие указов, приостановив решения суда США по международной торговле. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее суд по торговле блокировал 30-процентные тарифы на китайские товары, 25-процентные тарифы на продукцию из Мексики и Канады и 10-процентные универсальные тарифы на импорт в США.

В апреле Трамп ввел новые тарифы, установив минимальную ставку в 10 % и повысив пошлины для 57 стран. 9 апреля глава государства объявил, что более 75 стран обратились с просьбой о переговорах, и поэтому базовые тарифы в размере 10 % сохранятся для всех стран, кроме Китая, в течение 90 дней. Трамп отметил, что торговая политика направлена на поддержку промышленности и создание рабочих мест.