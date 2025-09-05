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В Латвии поднимают цены на проезд в общественном транспорте из-за нехватки денег в бюджете

05 сентября 2025 10:53
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В Латвии продолжает испытывать тяжелейший кризис система общественного транспорта. Из-за нехватки водителей там вынуждены сократить сотни маршрутов. Теперь жителей страны ждет еще одна неприятная новость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии поднимают цены на проезд в общественном транспорте из-за нехватки денег в бюджете-2

Правительство объявило о повышении цен на проезд. Билет на междугородний автобус подорожает на 7,5 %, а на поезд – более чем на 6,5 %. Причина – нехватка денег в бюджете, сокрушение государственных дотаций. Кроме того, будут закрыты нерентабельные, по мнению перевозчиков, маршруты. В бессилии справиться с кризисом транспортные компании предложили даже отдать часть рейсов обслуживать частникам. 

Министр транспорта заявил, что не поднимать цены и сохранять льготный проезды сейчас очень трудно либо практически невозможно. По его словам, формирование государственного бюджета – сложный процесс, так как главная задача заключается в укреплении обороны, поэтому необходимо принимать сбалансированные решения. 

# Латвия # Общественный транспорт

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