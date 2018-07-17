В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в трамвайном депо

Новости России. Есть двое погибших. Причиной послужила сильная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из газовых баллонов не выдержал накопившегося от высокой температуры давления. Ударной волной из окон ближайших домов выбило стекла. Сейчас на месте работают спасатели.