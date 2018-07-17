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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в трамвайном депо

17 июля 2018 14:05
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Новости России. Есть двое погибших. Причиной послужила сильная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в трамвайном депо-1

Один из газовых баллонов не выдержал накопившегося от высокой температуры давления. Ударной волной из окон ближайших домов выбило стекла. Сейчас на месте работают спасатели.

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в трамвайном депо-4

Однако ситуация остается опасной: уцелевшие баллоны сильно повреждены. Сотрудники МЧС занимаются охлаждением взрывоопасных емкостей, для предотвращения новых взрывов.

# Несчастный случай # Фотофакт

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