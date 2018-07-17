В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в трамвайном депо

Новости России. Есть двое погибших. Причиной послужила сильная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Есть двое погибших. Причиной послужила сильная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из газовых баллонов не выдержал накопившегося от высокой температуры давления. Ударной волной из окон ближайших домов выбило стекла. Сейчас на месте работают спасатели.
Однако ситуация остается опасной: уцелевшие баллоны сильно повреждены. Сотрудники МЧС занимаются охлаждением взрывоопасных емкостей, для предотвращения новых взрывов.