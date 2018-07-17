Сильное наводнение в Нигерии: более 40 человек погибли

Новости Нигерии. Еще около 20 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар стихии пришелся на север страны. Из-за ливневых дождей из берегов вышла река Джибия – уровень воды поднялся на три метра. Стихией размыты дороги, во многих районах отсутствует электричество. Залиты и повреждены около 500 домов, тысячи людей остались без крыши над головой. В район бедствия власти направили пострадавшим 13 грузовиков с гуманитарной помощью.