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Сильное наводнение в Нигерии: более 40 человек погибли

17 июля 2018 12:47
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Новости Нигерии. Еще около 20 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильное наводнение в Нигерии: более 40 человек погибли-1

Основной удар стихии пришелся на север страны. Из-за ливневых дождей из берегов вышла река Джибия – уровень воды поднялся на три метра. Стихией размыты дороги, во многих районах отсутствует электричество. Залиты и повреждены около 500 домов, тысячи людей остались без крыши над головой. В район бедствия власти направили пострадавшим 13 грузовиков с гуманитарной помощью.

# Наводнение # Фотофакт

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