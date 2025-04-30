Прямой эфир

В Латвии депутатам и работникам парламента запретили посещать Беларусь и Россию

30 апреля 2025 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия в очередной раз решила ярко продемонстрировать политику недобрососедства, которую она проводит в отношении нашей страны. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам запретила депутатам и работникам парламента посещать Беларусь и Россию. Документ был принят во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии депутатам и работникам парламента запретили посещать Беларусь и Россию-2

Но на этом не планируют останавливаться. Парламентарии намерены максимально расширить список граждан, которым будет запрещено совершать поездки в Союзное государство. В частности, в него планируют включить работников полиции, прокуратуры, критической инфраструктуры и других государственных и негосударственных служащих. При этом сообщается, что запрет на въезд не будет действовать, если поездка необходима для выполнения служебных обязанностей или вызвана гуманитарными соображениями. Но в этом случае латвийцам необходимо будет получить специальное разрешение.

# Международное сотрудничество # Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
​В Верховной раде Украины заявили о потере контроля над ВСУ
30 апреля 2025 14:53

​В Верховной раде Украины заявили о потере контроля над ВСУ

Дрон ВСУ атаковал Донецк, повреждена кровля жилого дома – Кулемзин
30 апреля 2025 13:48

Дрон ВСУ атаковал Донецк, повреждена кровля жилого дома – Кулемзин

Боуз выступил с критикой угроз Зеленского в адрес парада Победы в Москве
30 апреля 2025 13:31

Боуз выступил с критикой угроз Зеленского в адрес парада Победы в Москве