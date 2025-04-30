В Латвии депутатам и работникам парламента запретили посещать Беларусь и Россию

Латвия в очередной раз решила ярко продемонстрировать политику недобрососедства, которую она проводит в отношении нашей страны. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам запретила депутатам и работникам парламента посещать Беларусь и Россию. Документ был принят во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но на этом не планируют останавливаться. Парламентарии намерены максимально расширить список граждан, которым будет запрещено совершать поездки в Союзное государство. В частности, в него планируют включить работников полиции, прокуратуры, критической инфраструктуры и других государственных и негосударственных служащих. При этом сообщается, что запрет на въезд не будет действовать, если поездка необходима для выполнения служебных обязанностей или вызвана гуманитарными соображениями. Но в этом случае латвийцам необходимо будет получить специальное разрешение.