В Латвии больницы не справляются с наплывом пациентов

Рост сезонных заболеваний привел к тому, что больницы переполнены пациентами. Новым больным порой приходится ждать госпитализации прямо в машинах скорой помощи по несколько часов. Потому что везти их некуда. Картина повторяется почти во всех клиниках. Как сообщают местные СМИ, возле одной из них в очереди стояли 13 неотложек. Вместо того чтобы выезжать на вызов к тем, кто нуждается в помощи медиков, Минздрав Латвии всю вину переложил на руководство больниц. Сами врачи винят во всем правительство, которое не выделяет денег на строительство новых клиник и лечебных корпусов.