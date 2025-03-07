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В Латвии больницы не справляются с наплывом пациентов

07 марта 2025 13:47
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Система здравоохранения Латвии больше не справляется со своими основными задачами. Из-за нехватки финансирования и кадров оказание медицинской помощи стало крайне затруднительным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии больницы не справляются с наплывом пациентов-2

Рост сезонных заболеваний привел к тому, что больницы переполнены пациентами. Новым больным порой приходится ждать госпитализации прямо в машинах скорой помощи по несколько часов. Потому что везти их некуда. Картина повторяется почти во всех клиниках. Как сообщают местные СМИ, возле одной из них в очереди стояли 13 неотложек. Вместо того чтобы выезжать на вызов к тем, кто нуждается в помощи медиков, Минздрав Латвии всю вину переложил на руководство больниц. Сами врачи винят во всем правительство, которое не выделяет денег на строительство новых клиник и лечебных корпусов.

# Латвия # Медицина

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