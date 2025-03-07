В Польше заявили о необходимости вооружаться и укреплять армию

В Польше оценивают резервы, которые могут быть задействованы в случае войны. Страна должна усилить вооружение и нарастить мощь. Об этом сегодня заявил министр национальной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в случае кризиса численность армии будет увеличена до 550 тысяч человек. Сейчас в вооруженных силах служат практически вдвое меньше военнослужащих. При необходимости к ним присоединятся более 300 тысяч резервистов. В Польше уже формируются учебные центры, в которых военнообязанные поляки будут обучаться армейским навыкам. Министерство национальной обороны сейчас готовит план сборов, которые, как считают в ведомстве, должны стать более частыми и продолжительными.

Варшава стремится в мирное время подготовить хорошо обученных резервистов, способных вступить в бой сразу после мобилизации. Кроме того, в Польше создан так называемый фонд безопасности и обороны, размер которого составляет почти 8 миллиардов евро. Эти средства станут дополнительным финансированием для исследований в области военных технологий и развития оборонной промышленности.